ボートレース芦屋で15日に開幕する「GI全日本王座決定戦開設74周年記念」に出場する羽野直也（31＝福岡）らPR隊が11日、スポニチ西部総局を訪れた。今年1月12〜17日に続く単独周年開催に、ゴールデンレーサー11人をはじめ超豪華メンバーが集結。その中でもえりすぐりの12人がWドリーム戦に選出され、初日ドリーム戦は1号艇に地元・西山貴浩（38＝福岡）が陣取って、当地好相性の峰竜太（41＝佐賀）、グランプリ覇者・桐生順