米国防総省がこれまで非公開だった未確認飛行物体「UFO」などの画像や書面を公表した。2026年5月11日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、公表の背景に米トランプ政権の目くらましが隠されている点に焦点をあてた。公開されたのは政府が保有するUAP（未確認異常現象）に関する写真や動画、文書など161点。その中にはアポロ12号の月面着陸の際の写真や日本近くで撮影されたものもある。「政権の透明性を高め