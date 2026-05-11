お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが11日、自身のXを更新し、『刃牙』シリーズの漫画家・板垣恵介氏が描いたコンビの巨大ビジュアルを公開した。【写真】ジャック・ハンマーよりでかい！ 『刃牙』板垣恵介氏が描いた巨大な令和ロマン「板垣恵介先生に描いていただいた我々のイラストが下北沢駅をジャックしております!!ルミネ横浜にもあるらしいです!!」と、巨大ビジュアルの前に自身が立った写真を披露。「めちゃくちゃで