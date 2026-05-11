令和ロマンが『刃牙』風イラスト化…板垣恵介氏が描く 「めちゃくちゃでかい！」ビジュアルに反響
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが11日、自身のXを更新し、『刃牙』シリーズの漫画家・板垣恵介氏が描いたコンビの巨大ビジュアルを公開した。
【写真】ジャック・ハンマーよりでかい！ 『刃牙』板垣恵介氏が描いた巨大な令和ロマン
「板垣恵介先生に描いていただいた我々のイラストが下北沢駅をジャックしております!!ルミネ横浜にもあるらしいです!!」と、巨大ビジュアルの前に自身が立った写真を披露。「めちゃくちゃでかい！ジャック・ハンマーよりでかい!!!」と伝えた。
ビジュアルは、令和ロマンが2万人規模で開催する単独ライブ『RE:IWAROMAN』（5月16日、Kアリーナ横浜）をアピールするもの。「地上最強の漫才を見せてやるッツ!!」と、刃牙さながらに松井と高比良くるま（※高＝はしごだか）の2人が描かれている。
ファンからは「すごい！」「板垣先生のスタイルがすごくお似合いで、まさに『世界最強のお笑い芸人』って感じです！」「令和ロマンの強面がバキ仕様で鎮座してるの草」など、多数の声が寄せられている。
【写真】ジャック・ハンマーよりでかい！ 『刃牙』板垣恵介氏が描いた巨大な令和ロマン
「板垣恵介先生に描いていただいた我々のイラストが下北沢駅をジャックしております!!ルミネ横浜にもあるらしいです!!」と、巨大ビジュアルの前に自身が立った写真を披露。「めちゃくちゃでかい！ジャック・ハンマーよりでかい!!!」と伝えた。
ファンからは「すごい！」「板垣先生のスタイルがすごくお似合いで、まさに『世界最強のお笑い芸人』って感じです！」「令和ロマンの強面がバキ仕様で鎮座してるの草」など、多数の声が寄せられている。