扶桑化学工業 [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.2％増の195億円になり、27年3月期も前期比25.2％増の245億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は28円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は2.5％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利