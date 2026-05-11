記事ポイント全国32店舗が4週連続・週替わりで登場する大型ラーメンフェス、2026年5月15日開幕今年は全店舗が落花生トッピングを提供--千葉県落花生導入150周年を祝う特別仕様髭男爵、ねづっち、スギちゃん、クールポコ。など人気芸人のお笑いライブも週替わりで開催 千葉県八街市のけやきの森公園に、全国の人気ラーメン店32店舗が4週連続で集結します。2026年5月15日（金）から6月7日（日）にかけて開催される「八街！激う