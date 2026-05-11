全32店舗が落花生トッピング、1杯1,000円の食券制！ 八街！激うま！ラーメン祭「八街！激うま！ラーメン祭2026」

記事ポイント 全国32店舗が4週連続・週替わりで登場する大型ラーメンフェス、2026年5月15日開幕今年は全店舗が落花生トッピングを提供--千葉県落花生導入150周年を祝う特別仕様髭男爵、ねづっち、スギちゃん、クールポコ。など人気芸人のお笑いライブも週替わりで開催 全国32店舗が4週連続・週替わりで登場する大型ラーメンフェス、2026年5月15日開幕今年は全店舗が落花生トッピングを提供--千葉県落花生導入150周年を祝う特別仕様髭男爵、ねづっち、スギちゃん、クールポコ。など人気芸人のお笑いライブも週替わりで開催

千葉県八街市のけやきの森公園に、全国の人気ラーメン店32店舗が4週連続で集結します。

2026年5月15日（金）から6月7日（日）にかけて開催される「八街！激うま！ラーメン祭2026」は、今年で5回目を迎える大型ラーメンイベントです。

今年の最大のテーマは「落花生」--千葉県に落花生が導入されて150周年という節目に、全32店舗が落花生を使った特別トッピングに挑戦します。

八街！激うま！ラーメン祭「八街！激うま！ラーメン祭2026」





名称：八街！激うま！ラーメン祭2026開催期間：2026年5月15日（金）〜6月7日（日）／毎週金・土・日開催開催時間：金曜日 17:00〜21:00 ／ 土曜日 10:30〜21:00 ／ 日曜日 10:30〜20:00会場：けやきの森公園（千葉県八街市八街ほ245番地）料金：入場無料／ラーメン1杯1,000円（食券制）出店数：全32店舗・各陣8店舗・週替わり出店主催：八街！激うま！ラーメン祭実行委員会企画制作・運営：株式会社ブルースモービル

王道の醤油・味噌・塩・豚骨・鶏白湯・つけ麺・まぜそばをはじめ、松阪牛、牛タン、のどぐろ、広島牡蠣、伊勢海老を使った贅沢な一杯まで、各陣8店舗・合計32店舗が週替わりで登場します。

関東の実力店はもちろん、京都、北海道、宮城、広島、新潟、大阪、三重、岡山など、全国各地の個性が八街の一か所に集まります。

ラーメンは1杯1,000円の食券制で、会場への入場は無料です。

仕事帰りに立ち寄りやすい金曜17時スタートから、家族でゆっくり楽しめる土日の終日開催まで、来場スタイルに合わせて4週間通うことができます。

落花生×ラーメン--今年だけの特別トッピング

八街は全国的にも有名な落花生の名産地で、2026年は千葉県に落花生が導入されて150周年という節目の年にあたります。

この記念の年に合わせ、出店32店舗すべてが落花生を使った特別トッピングを提供します。

濃厚な味噌スープに香ばしい落花生の風味を重ねるのか、淡い塩ラーメンに落花生の甘みと油脂感を加えるのか、まぜそばにザクッとした食感のアクセントをのせるのか--各店がどのように落花生をラーメンへ昇華させるかが、このイベントならではの楽しみです。

全国の名店の技と八街の地域資源が交わることで、ほかでは食べられない一杯が4週連続で生まれます。

出店ラインナップ（全4陣）

各陣8店舗が週替わりで登場します。

第1陣から第4陣まで、4週間すべてに異なる顔ぶれが並び、毎週通っても新鮮な発見があります。

第1陣：5月15日（金）〜17日（日）





麺房 鶏くらふとつけ麺 和佐野らーめん 佐よし特濃のどぐろつけ麺Smile田代こうじ最強軍団寿製麺 よしかわ味噌麺処 花道庵麺屋 一元堂

第1陣には「特濃のどぐろつけ麺Smile」や「味噌麺処 花道庵」など個性豊かな8店舗が並びます。

のどぐろを使った特濃つけ麺や、こだわりの味噌ラーメンに落花生トッピングがどう加わるのか、開幕初週から見どころが満載です。

第2陣：5月22日（金）〜24日（日）





麺家太威ラーメン大津家ラーメンじゃぐら高円寺特級鶏蕎麦龍介麺屋 宗麺屋チクワ竹岡式ラーメンたか木屋鷹の目×それいけ！たかちゃんラーメン

第2陣には伊勢海老を使った味噌脚骨ラーメンや、千葉県の郷土食として知られる竹岡式ラーメンを手がける「竹岡式ラーメンたか木屋」が登場します。

地元ゆかりのスタイルと全国区の実力店が同じ週末に並ぶ構成です。

第3陣：5月29日（金）〜31日（日）





濃厚鶏そば葵ONO deら〜めんH仙臺くろくらあめん家 有坂らあめん元恵比寿らぁ麺屋つなぎらーめんダイニング庵ハイマウント×肉玉そば越智

第3陣は松阪牛塩らあめん、牛タン塩熔中華そば、甘海老のら〜めんなど、高級食材を主役に据えた一杯が顔をそろえます。

宮城・仙台の「仙臺くろく」、恵比寿の「恵比寿らぁ麺屋つなぎ」など東北から関東まで、産地の個性が一堂に会します。

第4陣：6月5日（金）〜7日（日）





麺処 若武者なかじゅう亭inEZOセアブラーメン東中八麺屋 中川會くじら食堂衝青天本家 第一旭

最終週の第4陣には、広島牡蠣塩ラーメン、蟹みそバター鶏白湯、札幌味噌らぁめん、京都ラーメンを手がける「本家 第一旭」など、全国各地を代表する名店8店舗が集います。

福島・北海道・広島・京都と産地が一気に広がる最終陣は、4週間の締めくくりにふさわしいラインナップです。

ライブステージ＆お笑いライブ

会場では毎週末、ステージイベントも開催されます。

ジュリアナの祟り、仮面女子、スリジエ、トッピング☆ガールズ、落花生娘、代々木女子音楽院、ちぃたん☆ぼんばーずなど個性豊かな出演者が登場し、ラーメンを食べながら音楽と盛り上がりを楽しめます。

ステージ演目は八街市の要望により18:00までに終了し、18:00以降は物販・交流時間として設けられます。

さらに各週の日曜日には、人気芸人によるお笑いライブが加わります。

髭男爵（5月17日・日曜）





グリーンのベルベット衣装とシルクハット・黒スーツの2人組、髭男爵が第1陣最終日の日曜日に登場します。

「ルネッサ〜ンス！」でおなじみのポーズとネタが、ラーメンフェスの会場に響きます。

ねづっち（5月24日・日曜）





赤チェック柄タキシードジャケットに蝶ネクタイという鮮やかな出で立ちのねづっちが、第2陣の日曜日に出演します。

スギちゃん（5月31日・日曜）





袖なしデニムベストにガッツポーズがトレードマークのスギちゃんが第3陣の締めくくり日曜日に会場を盛り上げます。

クールポコ。（6月7日・日曜）





赤エプロンと縞模様のまわし姿で大きな杵と樽を手にしたクールポコ。

が、最終日6月7日（日）に登場します。

「やっちまったな〜！」の掛け声が八街のけやきの森公園に響く瞬間は、4週間のラーメン祭を締めくくるフィナーレとなります。

アクセスと来場ガイド

会場のけやきの森公園は、JR総武本線・八街駅から徒歩圏内に位置します。

東京方面からも日帰りで訪れやすく、都内からの週末グルメ旅としても気軽に計画できます。

開催時間は金曜17:00〜21:00、土曜10:30〜21:00、日曜10:30〜20:00で、仕事終わりに立ち寄る金曜夜から、家族でゆっくり過ごす土日まで、スタイルに合わせた来場が可能です。

入場は無料で、ラーメンは1杯1,000円の食券制です。

千葉県落花生導入150周年という節目の年に、全国32店舗すべてが落花生トッピングに挑む特別仕様のラーメンフェス--松阪牛・広島牡蠣・伊勢海老など各地の名産食材を使った一杯が週替わりで並び、芸人ライブとあわせて4週間楽しめる構成は、ラーメンファンはもちろん家族連れや友人グループにとっても充実した週末の行き先になります。

八街！激うま！ラーメン祭「八街！激うま！ラーメン祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 同じ週に複数店舗でラーメンを食べる場合、食券は何枚でも購入できますか。

A. 食券は1杯1,000円の食券制で、枚数の上限はソースに記載されていません。

詳細は八街！激うま！ラーメン祭 事務局から案内されます。

Q. 各陣のステージ演目の詳細なタイムテーブルはどこで確認できますか。

A. 音響を伴うステージ演目は18:00までに終了し、18:00以降は物販・交流時間として設けられます。

各出演者の登場時間など詳細スケジュールは主催者の公式発表に掲載されます。

Q. 落花生のアレルギーがある場合でも入場・食事はできますか。

A. 全32店舗が落花生トッピングを提供しますが、トッピングの有無や除去対応の可否は各店舗によって異なります。

アレルギーに関する対応の詳細は各出店店舗または八街！激うま！ラーメン祭 事務局に確認できます。

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