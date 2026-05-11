女優・斉藤由貴（５９）の姿にネットが衝撃を受けた。斉藤は１１日に生放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に出演。同番組のスタジオに登場するのは７年ぶりだ。３児の母である斉藤。１０日の「母の日」はどう過ごしたか聞かれ、「食卓のところにお花とプレゼントが置いてあって。やってくれたのは次女だったんですけど…」と話したところで「ＶＴＲまで５秒前って書いてあります？５分