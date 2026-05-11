安野モヨコさん（５５）の漫画「鼻下長（びかちょう）紳士回顧録」（上下巻、祥伝社）が今秋、英語によるミュージカルとなり、ニューヨークのオフ・ブロードウェー（小劇場）で上演が始まる。日本の漫画が原作のオリジナルミュージカルが米国で制作されるのは極めて珍しい。原作は２０１３〜１８年に雑誌連載され、２０年に文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞した人気作。２０世紀初頭のパリを舞台に、娼婦（しょうふ