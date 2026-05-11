アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「揚げオムカレー」を2026年5月8日(金)より期間限定で販売を開始した。■「やりすぎ感」＝かつやらしさ。「揚げオムカレー」期間限定でかつやに登場！売り切れ御免。あの“売れすぎて一時休止”となった伝説メニューが、さらに進化して帰ってきた。ふわとろオムレツに、コク深いカ