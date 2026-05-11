あの地上波ドラマ単独初主演！！がんばらなくていいけど、諦めてはいない。彼女には“相殺(そうさい)”があるから大丈夫。自己流の“相殺術”により奔放な生きかたを手に入れた、マイペースな主人公を演じる！ テレ東では、ドラマ２５「わたしの相殺日記」を 2026 年６月５日(金)深夜 24 時 52 分~放送することが決定。このドラマは、「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストー