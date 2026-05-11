2026 年 6月5日(金)深夜 24 時52分～放送スタート！放送後、TVerにて無料見逃し配信＆U-NEXTにて見放題独占配信「わたしの相殺日記」

あの 地上波ドラマ単独初主演！！



がんばらなくていいけど、諦めてはいない。

彼女には“相殺(そうさい)”があるから大丈夫。

自己流の“相殺術”により奔放な生きかたを手に入れた、

マイペースな主人公を演じる！

テレ東では、ドラマ２５「わたしの相殺日記」を 2026 年６月５日(金)深夜 24 時 52 分~放送することが決定。このドラマは、「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全４話を４週にわたり放送します。

この度、地上波ドラマ単独初主演となる、あのは、自己流の相殺術(そうさいじゅつ)によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じます。萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使い乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要ともいえるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクターです。一見、目の前にあることから逃げているだけ…そんな風にも見えるが、実は、生きづらい世の中で精一杯生きていく為の彼女なりの生きる術。ほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている、そんな萌の姿に共感し、少しでも明日が明るくなるようなストーリーになっています。

キャストコメント

Ⓒ「わたしの相殺日記」製作委員会

＜あのコメント＞

今回演じさせていただいた桜庭萌は、とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした。

脚本は読み込むほど面白く、普段自分が好まない時間を過ごした時、早めに家に帰り制作作業をしたり、寝る間を削ってでも好きなことをしたり挽回しようとする必死な姿にすごく重なりました。

観てくださる方の日常に、少しでも残る作品になると嬉しいです。

登場人物も引き込まれるキャラクター揃いなので、ぜひ楽しみにしていてください！



キービジュアルを解禁！

あのが演じる萌が、自由気ままにふわっと空へ浮き上がる姿は、まさにドラマの世界観とキャラクター、ストーリーを彷彿とさせます。このビジュアルの様に、是非かる～い気持ちでご視聴いただきたい！そんな想いの詰まったビジュアルです。

主題歌はanoの「KILL LOVE」に決定！

ドラマの主題歌に選ばれたのは、anoが2025年に書き下ろし、ファンからの人気も高い「KILL LOVE」。複雑で愛おしい愛や、人生に迷いながらも、ありのままの自分でいいんだ、という思いを感情的に表現した楽曲です。今回、ドラマのテーマソングとしての起用は初となります。本編と併せてお楽しみください！

＜＜ストーリー＞＞

先行き不透明な世の中で、誰もが将来への漠然とした不安を抱えながら生きている。主人公 桜庭萌(29)は、そんな不安から”いち抜け”した女性。「今を幸せに生きる」をモットーに、あえて定職に就かず、暴飲暴食、夜遊び、朝寝坊、爆買いetc… 後先考えず欲望のままに日々を謳歌している。なぜなら、彼女にはとっておきの”必殺技”があるから。それは、経理上の相殺処理に着想を得た「自己流相殺術」だ。どんなに羽目を外しても、“相殺“すれば大丈夫…なのか！？

相殺のために汗水たらす萌にツッコミつつ、萌や、萌を取り巻く人物たちに癒やされていくー

一日の終わりに、疲れた心をふっと軽くしてくれる、そんなドラマです。



人生とは、落ち込んだり、嫌なこと、大変なことがある…

“相殺(そうさい)”は前向きに生きていくための魔法の言葉になること間違いなし！！放送をお楽しみに！



＜＜番組概要＞＞

【タイトル】 ドラマ２５「わたしの相殺日記」

【放送日時】 2026年6月5日スタート 毎週金曜深夜24時52分～25時23分

BSテレ東 2026 年 6 月 8 日スタート 毎週月曜深夜 24 時 00 分~24 時 30 分

※6月15日を除く

※第 3 話は 6/22(月)深夜 24 時 30 分~24 時 59 分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer:https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 あの

【脚本】 田口佳宏、吉見健士

【監督】 アベラヒデノブ、松浦健志、宮森玲実

【主題歌】 ano「KILL LOVE」（トイズファクトリー）

【プロデューサー】 正井彩夏（テレビ東京）、吉見健士（共同テレビジョン）、楠本芳子（共同テレビジョン）

【制作】 テレビ東京、共同テレビジョン

【製作著作】 「わたしの相殺日記」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/sousainikki/

【公式X】@tx_sousainikki(https://.x.com/tx_sousainikki)

【公式Instagram】@tx_sousainikki (https://www.instagram.com/tx_sousainikki)

【ハッシュタグ】 ＃わたしの相殺日記

