【写真】①さらに磨きがかかったBTSジミンのプロポーション②ワールドツアー中も舞台裏で筋トレに励むBTSのメンバーたち（3、4、9枚目） BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。鍛えられた体を披露して、ファンの話題を集めている。 ■BTSジミンのプロポーションの良さに絶賛の声 JIMINが投稿したのは4枚の写真。1枚目は逆光に照らされたJIMINのバックショットで、美しいプ