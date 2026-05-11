歴史・文化・奇妙な場所・知られざる人物などを紹介する「好奇心をくすぐる話題」を扱う英語サイトのAmusing Planetにて、創設者兼編集者であるカウシク・パトワリ氏が粗末な1ドル偽札を作り続けた男「エメリッヒ・ユットナー」についての記事を投稿しています。Emerich Juettner: The One Dollar Counterfeiter | Amusing Planethttps://www.amusingplanet.com/2026/05/emerich-juettner-one-dollar.html偽札作りというと、精巧な