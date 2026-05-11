・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２３３．０７（－４３．８８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４３３８．６３（－３２４．９８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１１２．５７（－８９．５１） ・ロシア・ＲＴＳ １１０３．４８（－０．６６） 出所：MINKABU PRESS