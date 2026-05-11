2026年5月5日、若者の引きこもり支援を続けてきたNPO法人ニュースタート事務局（千葉県市川市）の活動終了について東洋経済オンラインが報じた。ニュースタートは1994年の活動開始以来、6000件以上の相談を受け、1600名以上がサポートの結果、主体的に自立していった実績を持つ。メディアにも取り上げられた同団体の活動により、「引きこもり」という存在が周知され、多くの支援につながるなどの実績を残した。引きこもりについて