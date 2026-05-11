リーグ・アン 25/26の第33節 パリ・サンジェルマンとブレストの試合が、5月11日04:00にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、李 剛仁（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、ウーゴ・マネッティ（MF）らが先発に名を連ねた。