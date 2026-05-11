リーグ・アン 25/26の第33節 パリ・サンジェルマンとブレストの試合が、5月11日04:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、李 剛仁（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、ウーゴ・マネッティ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

53分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。李 剛仁（MF）からデジレ・ドゥエ（FW）に交代した。

60分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。ファビアン・ルイス（MF）、ゴンサロ・ラモス（FW）に代わりクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）がピッチに入る。

67分、ブレストが選手交代を行う。カモリ・ドゥンビア（MF）からレミー・ラスカリー（FW）に交代した。

69分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）からジョアン・ネベス（MF）に交代した。

82分、ついに均衡が崩れる。パリ・サンジェルマンのリュカ・エルナンデス（DF）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールが生まれパリ・サンジェルマンが先制する。

その後もブレストの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが1-0で勝利した。

2026-05-11 06:10:56 更新