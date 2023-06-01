【モデルプレス＝2026/05/11】7月11日、12日に、神戸・ノエビアスタジアム神戸にて第2回の開催が決定している『EIGHT-JAM FES 2026』。この度、2日間のフェスを盛り上げる全出演アーティストが発表された。【写真】SUPER EIGHT、5人での貴重プリクラ公開◆「EIGHT-JAM FES 2026」全出演アーティスト発表7月11日に出演するのは、＝LOVE、EIGHT-JAMスペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本