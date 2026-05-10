巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が10日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。「母の日」に比べてあまりクローズアップされない「父の日」に思いを寄せた。収録番組だが、今回のオンエア当日が「母の日」とあって、1月の番組開始当初から進行役を務めている元日本テレビアナウンサーで実業家