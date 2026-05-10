俳優の上戸彩さんが週刊FLASH（光文社）表紙＆巻頭に登場しました。【写真】どのカットも美しい…上戸彩さん15年ぶり写真集にデジタル限定特別版がリリース現在、3児の母である上戸さん。確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちたグラビアに仕上がっています。インタビューでは最新の出演映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話しています。公開