こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「Messier 77（M77）」。くじら座の方向、約4500万光年先にあります。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「M77」（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Leroy）】まばゆく輝く活動銀河核画像の中央で、圧倒的な明るさで輝いているのはM77の活動銀河核（AGN）です。活動銀河核は強い電磁波が観測される銀河中心部の狭い領域のことで、その原動力