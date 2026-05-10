鎌田大地が、再び欧州のタイトルを手にしようとしている。５月７日に行なわれたカンファレンスリーグ準決勝の第２戦。クリスタル・パレスはホームでシャフタール・ドネツクを２−１で下し、２試合合計５−２で決勝進出を決めた。クラブにとって初めての欧州カップ戦の挑戦。その旅は、５月27日にドイツ・ライプチヒで行なわれるラージョ・バジェカーノ（スペイン）とのファイナルへと続く。敵地での第１戦を３−１で制して