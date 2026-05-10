SUPER EIGHT横山裕（45）が、9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。6歳下の弟について語った。今回、横山は15年前に弟2人と初めて海外旅行をしたフィリピン・セブ島を訪れた。兄弟での旅行が「なぜセブだった？」の問いに、横山は「次男が記憶なくなったから、が大きかったんですよ。『楽しい思い出作ろう』で行ってんねんな」と告白。母が亡くなった時に、次男の勤さんの記憶が2年分ぐらいなくなった