SUPER EIGHT横山裕（45）が、9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。6歳下の弟について語った。

今回、横山は15年前に弟2人と初めて海外旅行をしたフィリピン・セブ島を訪れた。兄弟での旅行が「なぜセブだった？」の問いに、横山は「次男が記憶なくなったから、が大きかったんですよ。『楽しい思い出作ろう』で行ってんねんな」と告白。母が亡くなった時に、次男の勤さんの記憶が2年分ぐらいなくなったとした。

当時の状況も説明。勤さんが倒れ、母が亡くなった時と同じ病院に運ばれたという。横山は「弟から僕に電話かかってきて『なんかオカンが亡くなったって訳分からんこと言ってるんだけど、何言ってるのこの人たち』って、ちょっと怒りながらかかってきて」と勤さんの様子を振り返った。

記憶を失ったのは、精神的なショックと、栄養不足が原因だった。診断では「『普通に生活してたら戻る可能性もありますし、戻らないこともあります』って」と伝えられたと打ち明けた。

その後、記憶は戻り、「その時も違う海外旅行行って。楽しい思い出を作ることって大事なんやなーって思いました、ほんまに」と語った。