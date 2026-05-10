僕や私、俺など一人称は多種多様に存在します。漫画家・コンテくんの作品『一人称、何を使ってますか？』では、友人たちがどんな一人称を使っているのか取材した結果を描いています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6900のいいねが寄せられました。【漫画】『一人称、何を使ってますか？』（全編を読む）作者は、幼稚園のころから一人称について悩んでいました。自分は童顔だから『俺』だと男らしすぎ、だからといって『僕