僕や私、俺など一人称は多種多様に存在します。漫画家・コンテくんの作品『一人称、何を使ってますか？』では、友人たちがどんな一人称を使っているのか取材した結果を描いています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6900のいいねが寄せられました。



【漫画】『一人称、何を使ってますか？』（全編を読む）

作者は、幼稚園のころから一人称について悩んでいました。自分は童顔だから『俺』だと男らしすぎ、だからといって『僕』だと似合いすぎると悩んでいたようです。こうして考えた結果、作者は「『自分』だったらちょうどいいかも！」と一人称を決めた瞬間をはっきり覚えていました。



では他の人たちはどのように一人称を決めたのか気になった作者は、友人たちに突然聞いて回ることにします。すると男性の友人たちは、目上の人には『僕』、友人は『自分』、親しい人には『俺』などと使い分けている人が多いことが分かりました。



また、普段使いの一人称では『僕』は意識的に選んだ人が多く、『俺』は特に意識して使うことを決めたという人が少なかったようです。



一方女性の友人たちは、あたし、私、ウチ、ボクなど、こちらもさまざまな回答が返ってきます。これらの答えから作者は、一人称を自分の中で定着させることで、人は自分のキャラを決めているのではないかと考えるのでした。



読者からは「自分も常に使い分けてるかも」「自分は親にしつけられて『私』になったなあ」など、さまざまなコメントが寄せられています。そこで、作者のコンテくんに話を聞きました。



漫画やアニメの影響で一人称を変えた友人もいたが一時的だった

―一人称について調べたきっかけについて教えてください



漫画の学校に通っていたころに「エッセイ漫画は情報整理の練習になるから描くといいよ」と教えてもらったことがあったんです。そこで昔を振り返ったときに「自分って幼稚園のころから他人の目を気にして一人称を選定してたな」と思い出して描いてみたのがきっかけですね。



―友人のなかには『ワシ』を使うという人もいました。コンテさんは広島出身とお聞きしましたが、広島ではワシを使っている人は多いのでしょうか？



「ワシ」を使ってる方は広島のなかでも年配の方や、広島弁が濃い地方の方が多かったと思います。同級生では一人だけいましたね。遠距離通学をしている子で、渋くてなんだかかっこよかったです笑。



―コンテさんは男子校についての漫画を描いていらっしゃいますが、男子校内ではどのような一人称が多かったですか？



「俺」がほとんどでその次に「僕」だったと思います。たまに漫画やアニメなどのキャラクターが使う「吾輩」「わたくし」「ワイ」「オラ」を言う子はいましたが一時的なものでしたね。



（海川 まこと／漫画収集家）