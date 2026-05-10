寒河江市ではツツジが見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。 【写真を見る】寒河江市でツツジが見頃を迎える 赤や白、ピンク色に咲き誇るツツジ。寒河江市の寒河江公園つつじ園では、11種類、4万株を超えるツツジが、園内を彩っています。 東北最大級の規模を誇る、このつつじ園。展望台からは山形盆地や月山、そして蔵王まで一望することができます。 寒河江市によりますと、今年は例年より暖かい日が続いた影響で、