松山競輪場のF2は最終日。日本競輪選手養成所129期、130期によるデビュー戦「ルーキーシリーズ」も決勝を迎えた。10Rでガールズ130期7人が争い、露谷菜々花（20＝高知）が初優勝を決めた。露谷は2、4着で決勝に進んでおり、これがプロとなっての初勝利でもあった。人気を集めた小原乃亜は2着、川上いちごは5着だった。勝負どころで小原の背後に取り付いた露谷。後方から川上が迫って小原と脚比べ。川上がバテて下がり、小原