【モデルプレス＝2026/05/10】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親のために作ったという手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】カズレーザー相方「センス抜群」と話題の手料理◆安藤なつ、手作りの「母の日ランチ」公開安藤は、「母の日ランチ作ってきた」と報告し、食卓の写真を投稿。アラビアータ、実家のネギを入れたたまごスープ、サラダ玉ねぎとえのきのレモンマ