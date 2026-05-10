二十四節気の7番目で、夏の最初の節気となる「立夏」が5日に到来した。中国中央気象台の予報によると、この先数日間にわたり、中国の多くの地域で気温が目に見えて上昇し、「夏の暑さ」がその勢力を北へと広げ、多くの地域で30度を超える高温になるとしている。世界気象機関（WMO）は、過去に世界の気温を史上最高まで押し上げたエルニーニョ現象が今夏に再発生すると予測している。環球時報が伝えた。国家気候センターの最新のモ