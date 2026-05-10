大分県別府市にあるJR日豊線の踏切で、1日に大分発博多行きの特急ソニック42号（7両編成）が電動車いすとぶつかる事故があり、運転士が緊急停止を求める信号を見落としていたことが10日、JR九州への取材で分かった。電動車いすに乗っていた同市の女性（84）は自力で逃げ出し無事だった。同社は国土交通省九州運輸局に報告した。同社と別府署によると、1日午後3時55分ごろ、別府大学―別府間の警報機や遮断機がある踏切で発生し