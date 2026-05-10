毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、5月11日（月）〜5月15日（金）放送、第27話〜第31話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」】【5月11日（月）放送 第27話】昭格署（ソギョクソ：道教の祭儀を担当する官庁）の長官を呼び出したチョン・ナンジョンは、同行してきたオ