妖しいネオン光が輝くバーの店内。全裸の女性6人が組んだ人間ピラミッドがあった。動画内では男性が「これが資本主義だ」と叫び、頂上の女性の肢体にシャンパンをかける――。

【写真を見る】人間シャンパンタワーが行われたバー店内の様子。カラオケも楽しめる

5月初旬の大型連休中にX（旧Twitter）上で公開された上記の"人間シャンパンタワー"動画は瞬く間に拡散され、現在もモザイク処理された動画が公開され続けている。目を疑うような事態はなぜ起きたのか。【前後編の前編】

動画が拡散された当初、SNS上でシャンパンをかけた男性を「特定」するような動きが見られたが、後に複数会社でオーナー業を務める投資家男性・A氏であることが明らかになった。ネット炎上に詳しいライターが語る。

「A氏は当初『嘘のAI動画』などと否定していましたが、その後自らのXで『動画は本物です』『ピラミッドをさせてシャンパンをかけてしまいました』などと全面的に認めました。

A氏の説明によると、当時貸し切っていた港区内のバーには自身を含めて男性が複数名いて、A氏が女性インフルエンサー・Bを呼び、他の男性メンバーが残りの女性メンバー5名を手配して、"人間シャンパンタワー"に至ったということです。

A氏は、投資家という仕事上、『取引先にいい思いをしてほしい』『自分なら非日常も叶えられる』という思いで行為に至ったと説明しています」

ピラミッドの頂上にいた女性インフルエンサー・Bも後日、自身のYouTubeなどで参加した理由を説明する動画を公開。その経緯について「（誘いを）断るよりは、もっと（仕事上の）繋がりを作れるんだったらやろうかなと思って、全裸になってピラミッドの一番上に乗りました」「（Aに）恩が売れて今後のビジネスなどにつながればと思って」などと説明している。

SNS上では「まともな会社は接待で女体シャンパンタワーなどせんて。異常です」「人間のいちばんの快楽って他人の尊厳奪う事なのかな…恐ろしい。」などと批判の声が上がった。経営者たちの会合で、こういったことは起こりうるのか。港区内での"ギャラ飲み"事情に詳しい女性が匿名を条件に語る。

「これは港区に限らずですが、経営者や投資家が"ギャラ飲み"と呼ばれる、女性を呼んで"お手当"となる金銭を渡す飲み会はよく行われます。

港区内では、この動画のケースのようにバーなどの店舗を貸し切って、『わいせつな行為もOK』という前提のもとで女性を呼び出し、乱痴気な飲み会をすることもある。そういう女性の斡旋は個人がすることもありますし、最近はアプリなどを通じて斡旋を行っている事業者もあります」

この女性が入っている「ギャラ飲みグループ」のSNSを見せてもらうと、500人近いグループLINEに、《神田今から1h17名 写真ください》《六本木 20時半から 飲みからの大人 希望額 バスト 身長 写真ください》などと、"ギャラ飲み"の参加を募るメッセージが毎日のように投稿されていた。

「基本的にお金は時給と、女性にどこまでさせるかの"オプション"で決まってくる。港区では下着のみや水着のみというのが最近の流行で、なぜか女性に屈辱的なことをさせるというのも流行っていた。ピラミッドはかなり珍しいですが、相応のオプションを払ったということなのでしょうか。

加えて、こういった飲み会での動画撮影禁止は常識です。今回、A氏はカメラ目線で映っているから、少し違和感がありました。炎上目的で行っているとしても、意図がよくわかりませんね」（前出の女性）

一本の動画のウラ側には、港区ならではの事情があったようだ――後編記事では、実際に撮影の現場となった会員制バーの常連客が語った"異様な実態"について詳報している。

（後編につづく）