Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。骨伝導イヤホンって、なんとなく「音質は二の次」だと思っていませんか？ 実は、私もずっとそう思っていました。周囲の音が聞こえる安心感は魅力的でも、大好きな音楽を本気で楽しむには、どこか物足りない--。そんなモヤモヤ感を抱いては、結局カナル型に戻る繰り返しでした。今回ご紹介するの