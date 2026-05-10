Photo: Ringo Chiu/ Shutterstock.com 2024年に華々しくリリースされるも、発売直後からその売り上げ低迷が指摘されてきたAppleの空間コンピューター「Vision Pro」。2025年には搭載チップがM5にアップグレードされマイナーチェンジしたものの、やはり市場の評価はまだまだ厳しい様子。MacRumorsは、Vision Proの後継モデルの可能性がほぼないと報じています。いわく、Vision Proの開発はす