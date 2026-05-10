BTSのJimin（ジミン、30）が、腹筋を公開した。7日に行われたワールドツアー「ARIRANG（アリラン）」メキシコシティーのステージで、腹筋を公開し、満員の観客を喜ばせた。韓国メディアのスターニュースは10日、「驚きの腹筋公開…ジミンがメキシコシティーで熱狂を巻き起こす」と、公演をリポートした。ステージの途中でのサプライズ腹筋公開で、スタジアムを盛り上げ、公演の終盤には、スペイン語であいさつし、大歓声を受けた。