7月8日に大阪・なんばグランド花月で「久馬歩責任編集『月刊コント 200回グランド号』が開催される。9日、岸和田製鋼マドカホールで開催された「久馬歩責任編集 『月刊コント』故郷に錦号」のエンディングで発表された。【画像】ザ・プラン9『サークルS』フライヤー月刊コントは、お笑いユニット「ザ・プラン9」リーダー・お〜い！久馬（久馬歩）が主宰するお笑いイベント。このたびの200回記念回には、ザ・プラン9 をはじめ、