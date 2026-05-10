「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）ぶっつけ本番でも仕上がりは万全だ。朝日杯ＦＳ４着以来となるエコロアルバは入念に乗り込まれて仕上がりに不安なし。直線の長い東京コースで自慢の末脚発揮へ、以下は寺河俊亮助手の一問一答。◇◇−レース前日は美浦坂路を１本（４Ｆ７０秒８−１５秒６）。馬の気配は。「すごくいい雰囲気でしたね。落ち着きもありました」−年明け初戦になるが、ここまでの調整過程