“Mr.手土産”勝俣州和が、きょう10日放送日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜後2：00〜後3：00）に出演する。【番組カット】ミスター手土産が登場！『timeleszファミリア』芸能界の大御所たちと仲が良いイメージの勝俣だが、そこには「手土産」という最大の武器があった。「心を送ることで心と心が繋がる」人付き合いに大切な名言が連発する。まずは、心を繋げる手土産クイズでtimeleszメンバーの手土産力をチ