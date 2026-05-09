現地５月９日に開催されるプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンは、すでに降格が決まっている最下位ウォルバーハンプトンとホームで対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘が３試合連続で名を連ねた。 前節のニューカッスル戦（１−３）は、定位置の左サイドハーフに入ったなか、絶妙なラストパスで決定機を創出するなど躍動。後半からは右サイドハーフのヤンクバ・ミンテ