年齢とともに髪の悩みが増え、どんなヘアスタイルが似合うのか迷走している人も多いのでは？ そんなとき、人気美容師さんたちのSNSを覗いてみると、シルエットやカラーを少し工夫するだけで垢抜けを狙えるスタイルが提案されていました。今回はそのなかから、大人世代が参考にしたい「こなれボブ」をご紹介します。 艶やかなブラウンの丸みショートボブ 根元を中心に細めのハイライトをさりげなく入れ、オシ