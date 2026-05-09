「ファーム東地区・オイシックス２−１日本ハム」（９日、ハードオフエコスタジアム新潟）オイシックスが逆転サヨナラ勝ちした。０−１の九回に元巨人、ソフトバンクのアダム・ウォーカーの適時二塁打で同点とした。さらに２死一、三塁として、元阪神の代打・高山俊外野手が登場。初球のカットボールを捉えて、左前へサヨナラ打を放った。駆け寄ってきたナインからのウォーターシャワーを浴び、両手を広げて喜びを表現した