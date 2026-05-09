指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠MEのメンバー・尾木波菜さんが、FLASH（光文社）で初の撮り下ろしグラビアを披露しました。【写真】つるん陶器肌の尾木波菜さん今回のグラビアでは、尾木さんの弾けるような笑顔と透明感あふれる美肌の魅力が存分に引き出されており、圧倒的透明感にキュンとしてしまうこと間違いなしです。また身長162.5cmのスレンダーなスタイルも必見。インタビューでは、結成7周年を迎えた≠MEに