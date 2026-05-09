指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠MEのメンバー・尾木波菜さんが、FLASH（光文社）で初の撮り下ろしグラビアを披露しました。



【写真】つるん陶器肌の尾木波菜さん

今回のグラビアでは、尾木さんの弾けるような笑顔と透明感あふれる美肌の魅力が存分に引き出されており、圧倒的透明感にキュンとしてしまうこと間違いなしです。また身長162.5cmのスレンダーなスタイルも必見。インタビューでは、結成7周年を迎えた≠MEについてや、7年という月日が経っても変わらないことなどを語っています。



尾木さんはXで「 『 FLASH 』 掲載していただきました！！ ぜひよろしくお願いします」と報告。撮影時の画像も公開しています。



【尾木波菜さんプロフィール】

おぎはな 22歳 2003年5月8日生まれ 千葉県出身 T162.5 指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）のメンバーとして活動中。5月4日（月・祝）から≠ME アリーナツアー2026を全国5会場で開催、6月24日（水）には12thシングル『タイトル未定』を発売予定。そのほか最新情報は、公式X（@ogi_hana_）、公式Instagram（@ogi_hana__）