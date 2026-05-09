プロ野球のファームは9日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。巨人はロッテとの交流戦（ZOZOマリンスタジアム）に4―3で逆転勝ち。先発・西舘は4回3安打3失点（自責1）で、4番手の平内がで2勝目（1敗）を挙げた。山瀬が2安打1打点。ロッテ先発・石川柊は6回3安打1失点。ドラフト1位・石垣元が2番手で登板し、2/3回を1安打1奪三振3四球で1失点だった。東地区の楽天はヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）に6―0で完