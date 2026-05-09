マンチェスター・シティからエヴァートンへレンタル移籍中のジャック・グリーリッシュは今夏の移籍市場での動きが注目されている。シティで序列を落としたグリーリッシュは昨夏エヴァートンへ貸し出される形となり、今シーズンはここまでリーグ戦20試合に出場し2ゴール6アシストをマークしている。プレイタイムを得たグリーリッシュはエヴァートンで輝きを取り戻し、シーズン序盤から素晴らしいプレイを見せていたが、第23節リーズ