マンチェスター・シティからエヴァートンへレンタル移籍中のジャック・グリーリッシュは今夏の移籍市場での動きが注目されている。



シティで序列を落としたグリーリッシュは昨夏エヴァートンへ貸し出される形となり、今シーズンはここまでリーグ戦20試合に出場し2ゴール6アシストをマークしている。



プレイタイムを得たグリーリッシュはエヴァートンで輝きを取り戻し、シーズン序盤から素晴らしいプレイを見せていたが、第23節リーズ戦以降は疲労骨折の影響で戦列を離脱。手術を行い、現在も離脱が続いている。





今シーズン中の復帰は厳しいとみられているグリーリッシュのレンタル移籍は夏に終了を迎える。現在のレンタル移籍には5000万ポンドの買取オプションが付帯しているが、エヴァートンがこれを行使するのは現実的ではないと考えられており、再レンタルや減額を希望していると報じられている。そんななか、エヴァートンの指揮官デイビッド・モイーズは今もエヴァートンでリハビリをしているグリーリッシュの現状を報告。去就については不透明としながらも、同選手は愛されていると話した。「現時点では話し合いはない。というのも、我々は本当に様子を見守っているところだからだ。彼の足の状態はかなり良くなっている。これまで履いていた靴下も脱いだし、トレーニング量も大幅に増えているよ。ジャックのことは誰もが知っていると思う。彼はどこへ行っても愛されているし、ここでも間違いなく愛されている」（英『Sky Sports』より）エヴァートンは現在10位だが、6位ボーンマスとは4ポイント差であり、欧州カップ戦への出場権を獲得できる位置にいる。ELやECLの有無は今夏の補強戦略に影響を与える可能性があり、グリーリッシュの去就にも関係してくるかもしれない。グリーリッシュが今シーズンの前半に見せていたプレイはまさにワールドクラスだったが、エヴァートンは引き留めることができるか。