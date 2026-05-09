行き先が同じ方向ということで、タクシーの運転手がもう一人女性を乗せていた。しかしその彼女、全身びしょ濡れで不気味すぎる…!!【漫画】本編を読む深夜のタクシーに乗り込んできた女性が、目的地に着くころには消えている――そんな「タクシーの幽霊」という都市伝説を知っているだろうか。本作は、その古典的な怪談を現代の視点で描き直したホラー漫画である。原案・飯倉義之、作画・三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんによる「た