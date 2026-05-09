ソニーセミコンダクタソリューションズは8日、台湾の大手半導体メーカーTSMCと次世代画像センサーの開発と製造の戦略的提携に向け、基本合意書を締結したと発表しました。2社はソニー側が過半数の株式を持つ合弁会社の設立を検討し、合志市に建設されたソニーグループの工場に次世代画像センサーの開発や生産ラインの構築を検討します。また今回の提携でロボットや車に搭載